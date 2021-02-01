برايتون يفوز على توتنهام بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى الممتاز

زاد فريق برايتون من معاناة ضيفه توتنهام بعدما نجح في تحقيق الفوز عليه بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما بملعب فالمر في ختام الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف برايتون والمباراة الوحيد اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 17.ورفع الفوز رصيد برايتون إلى 21 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.