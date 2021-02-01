الزمالك يوافق على إعارة عمر السعيد إلى الجونة حتى نهاية الموسم

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي على انتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصفوف نادي الجونة.. وانتقل اللاعب لصفوف الجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.يذكر أن الزمالك كان قد نجح في التعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري لدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة.