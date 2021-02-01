مدرب السويد لكرة اليد: قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب قوى

أكد النرويجي جلين سولبرج المدير الفني لمنتخب السويد لكرة اليد، أن لاعبيه أدوا مباراة جيدة في النهائي، أمام منتخب قوى بحجم الدنمارك.ونجح منتخب الدنمارك في الفوز على السويد بنتيجة 26-24، في نهائي بطولة العالم، ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.وقال مدرب السويد: "أطمح في التتويج باللقب ببطولة العالم القادمة التي ستقام في بولندا والسويد"، معبرًا عن فخره بلاعبي الفريق خلال البطولة، ومضيفًا أن منتخب الدنمارك يمتلك لاعبين أصحاب خبرات خاصة، ما مكنهم من أداء المباراة النهائية بقوة.