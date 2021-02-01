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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مدرب السويد لكرة اليد: قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب قوى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:43 ص
جلين سولبرج
جلين سولبرج
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أكد النرويجي جلين سولبرج المدير الفني لمنتخب السويد لكرة اليد، أن لاعبيه أدوا مباراة جيدة في النهائي، أمام منتخب قوى بحجم الدنمارك.

ونجح منتخب الدنمارك في الفوز على السويد بنتيجة 26-24، في نهائي بطولة العالم، ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وقال مدرب السويد: "أطمح في التتويج باللقب ببطولة العالم القادمة التي ستقام في بولندا والسويد"، معبرًا عن فخره بلاعبي الفريق خلال البطولة، ومضيفًا أن منتخب الدنمارك يمتلك لاعبين أصحاب خبرات خاصة، ما مكنهم من أداء المباراة النهائية بقوة.

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