مدرب الدنمارك لكرة اليد: سعيد بالتتويج ببطولة العالم

أعرب نيكولاي ياكوبسن المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة اليد، عن سعادته بالدفاع عن لقب بطولة العالم، والاحتفاظ به للمرة الثانية على التوالي.وأشار ياكوبسن بعد تتويج فريقه بالبطولة، عقب الفوز على السويد 26-24، إلى أنه "فخور بكل اللاعبين".وقال مدرب الدنمارك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اللاعبون قدموا مباراة قوية جدا".وتابع: "منذ أول يوم للبطولة وحتى آخر يوم لعبنا بنفس الروح".وأضاف: "أود الإشادة بحارس مرمى الفريق نيكلاس لاندين، الذي تصدى لأكثر من كرة، والأداء الدفاعي كان له دور كبير في الفوز".واختتم: "نحن مجهدين حاليا، لا يمكننا التفكير في أي خطط مستقبلية".وقال اللاعب هنريك مولجارد: "سعيد جدا بالتتويج، منتخب السويد قوي والمباراة كانت صعبة أمام فريق يمتلك لاعبين يتميزون بأداء محترم".واختتم قائلا: "سننافس على ذهبية الأولمبياد المقبلة، خاصة أننا جيل يستطيع أن ينافس بقوة في جميع البطولات".