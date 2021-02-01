ميسى يقود برشلونة للفوز على أتليتك بيلباو 2ـ1 فى الدورى الإسبانى

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة، لتحقيق انتصار صعب وثمين على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.وسجل لبرشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 20، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 74، بينما سجل جوردي ألبا بالخطأ في مرماه هدف أتلتيك بيلباو في الدقيقة 49.ويرفع بهذا الانتصار برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في وصافة ترتيب الليجا وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي يمتلك نفس الرصيد، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ثأر الفريق الكتالوني من خسارته الأخيرة ضد الفريق الباسكي بنهائي كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي.