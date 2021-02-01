يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

يصدر قريبا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، كتاب "سيرة الإنسان الفريد.. أحمد طايع كمال الدين" للشاعر عبد الرحيم طايع.ويقول الشاعر عبد الرحيم طايع، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الكتاب ينتمي إلى أدب السيرة، لكنها ليست سيرة للكاتب نفسه، وإنما سيرة أبيه الذي رحل منذ تسعة وثلاثين عامًا.ويشير الشاعر عبد الرحيم طايع: "والدي كان عالما أزهريًا واشتهر بالصلاح الديني الذي رفعه إلى رتبة الأولياء أو وراثة أحوالهم، كما كتب الشعر والأدب خفيفا في مسيرته، والأهم، كما يقول المؤلف، إنه كان إنسانًا فريدًا بكل معنى الكلمة.ومن خلال شخصية الأب وافرة الثراء، يستعرض الكتاب قضايا كبرى في الصعيد الجنوبي المصري، كالقبلية والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين، والشعر والأدب، والأزهر والتصوف، والمآثر والأماكن، والحواضر والذكريات، والعلاقات الاجتماعية عموما، وبالأخص في شقيها العائلي والأسري.ويعد "طايع" كتابه انتصارًا لرائعين ظلوا دائما على هوامش الحياة، بينما يستحقون المتون.يشار إلى أن كتاب "سيرة الإنسان الفريد.. أحمد طايع كمال الدين" هو الإصدار الثاني عشر لـ"عبد الرحيم"، وأول كتبه المصورة في الوقت نفسه.ويقول المؤلف إن كتابه سوف يباع في معرض القاهرة الدولي القادم للكتاب، وإنه سوف يقيم لتوقيعه ثلاث حفلات، إحداها في القاهرة، والأخريان في مدينته قنا- محل ميلاده وميلاد أبيه.