اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب

برعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وبدعم وقيادة الأمينين "زينهم البدوي أمين عام اتحاد الكتاب والسيد حسن أمين صندوق الاتحاد"؛ تبدأ لجنة حماية اللغة العربية، ورشتها الجديدة لتنمية مهارات اللغة العربية (نحو-صرف-إلقاء)، بمقر اتحاد كتاب مصر 11 ش حسن صبري بالزمالك.تبدأ أولى حلقات الورشة الجديدة في الرابعة مساء اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تستمر حلقات الورشة لمدة شهر كامل خلال أيام الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بقيادة الأمينين زينهم البدوي والسيد حسن بالتبادل بينهما.والفرصة متاحة للاشتراك في الورشة لأرباب الكلمة من مبدعين وكتاب وإعلاميين ومتذوقين.