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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ممرض بعزل الإسماعيلية: لم أشعر بأى تعب بعد حصولى على لقاح كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:39 ص
تطعيمات الطواقم الطبية
تطعيمات الطواقم الطبية
أريج الجيار
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسليم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر كارت متابعة صحية يتضمن متابعة الحالة وموعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن تطعيمات الطواقم الطبية تتم تباعًا بالمستشفيات وطبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه جارِ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.

وقال أحمد حمدان، ممرض بعزل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، حاصل على لقاح كورونا، إنه حصل على كارت المتابعة للحصول على الحرعة الثانية من لقاح كورونا، ومتابعة الحالة الصحية له باستمرار، وتم تخصيص طبيب لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية.

وأوضح «حمدان»، أنه عند الشعور بأي أعراض يجب التوجه على الفرر لإجراء الفحوصات الطبية، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي تعب عند حصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
أحمد حمدان
تطعيمات الطواقم الطبية
أحمد حمدان
تطعيمات الطواقم الطبية

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