تشميع مركزين للدروس الخصوصية بحى غرب الإسكندرية

أغلق حي غرب الإسكندرية، خلال حملة مشددة، مركزين للدروس الخصوصية، بناء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وخلال الحملة تم تشميع وإغلاق 2 سنتر بمنطقة كرموز، كما قامت الحملة بالمرور على عدد من السناتر التي تم غلقها بالحملات السابقة، وتم التأكد من الالتزام بالغلق والتشميع.كما تبين فض الشمع لأحد السناتر، ومن ثم تم تحرير محضر فض اختام، وذلك بوجود سكرتير عام الحي ورخص المحال وإشغال الطريق بالحي ووكيل الإدارة التعليمية والأمن والاتصال السياسي لتعليم غرب.ونوهت رئيس الحي بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.