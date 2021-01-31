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الثقافة

بعد عودته بقصة «نوال».. عبدالله السناوى فى «زيارة إلى بهاء طاهر»

الأحد 31/يناير/2021 - 11:48 م
بهاء طاهر
بهاء طاهر
آلاء حسن
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كانت عودة الكاتب بهاء طاهر بقصته الجديدة "نوال" والتي نشرت منذ أيام عبر صفحات إحدى الجرائد المصرية، مفاجأة كبيرة لمحبيه، وخاصة أنه العمل الأول له منذ صدور مجموعته القصصية الأخيرة "لم أعرف أن الطواويس تطير" عام 2009، عن دار الشروق للنشر والتوزيع.

وسط حفاوة كبيرة، استقبل محبو وقراء الكاتب بهاء طاهر، قصته "نوال"، متأثرين بها، إذ تدور حول الشيخوخة والحب والذكريات، وأهداها الكاتب الكبير لأحفاده "نديم، أدهم، طه، ومراد".

ليس هذا فقط، فالكاتب الكبير عبدالله السناوي كتب مقالا عبر صحيفة "الخليج" بعنوان "زيارة إلى بهاء طاهر"، احتفى فيه بعودة بهاء طاهر، مشيرا إلى أن العالم الروائي لبهاء طاهر انعكاس لعالمه الحقيقي، وفلسفته في الحياة وأحلامه المجهضة وتجاربه في المنفى.

وذكر السناوي رأيه في قصة "نوال"، بأنه نص قصصي بديع، فيه شيء من تجربة الأديب نفسه مع المرض وآلامه، التي أبعدته لسنوات طوال عن المحافل الثقافية، دون أن تكوّن تقريرا طبيًا عن حالته الصحية.

ولم يكتفي السناوي بالحديث عن عالم بهاء طاهر الروائي، بل تطرق إلى تصريح الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الذي قال فيه إنه لم يتم ترشيح بهاء طاهر لجائزة نوبل في الآداب، لأنه يعيش في عزلة تامة ولا يرد على أية اتصالات هاتفية، مؤكدًا أنه لم يكن يصح أن يصدر مثل هذا التفسير عن ناقد أدبي كبير، وعلل ذلك بأنه مثل هذه الجوائز تمنح بالجدارة الأدبية وحدها لا بشهادات طبية معتمدة.

وأوضح السناوي أن قضية بهاء طاهر الأساسية هي أزمة الثقافة والمثقفين، لافتًا إلى أن الأدب لا يكون عظيما إلا بقدر أن يصدر من مواهب تعرف كيف تمزج الخاص والعام، تلتقط ما هو عميق بين ركام التفاصيل الصغيرة بحثا عن معنى أو قيمة أو قضية.

وتابع قائلا: "على الرغم من محورية أزمات المثقفين في مجمل أعماله إلا أنها لا تلخص عوالمه، وأي أديب كبير لا تلخصه قضية واحدة ولا يحتويه عالم واحد، ولا تكفيه زيارة واحدة إلى إرثه الأدبي الرفيع".

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