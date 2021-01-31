أنشطة ثقافية وفنية متعددة بثقافة السويس (صور)

نظمت الهيئه العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطه الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي أدب فيصل مساء اليوم محاضره بعنوان «جدل الدين والفن في مصر القديمة» حاضرها عادل أبو عويشة.وقال «أبو عويشة»، إن الفن في مصر القديمة هو الرسم والنحت والعمارة وغيرها من الفنون التي تنتجها حضارة مصر القديمة في وادي النيل منذ حوالي 3000 عام قبل الميلاد إلى 30 بعد الميلاد، مضيفًا أن الفن المصري القديم وصل إلى مستوى عالٍ في الرسم والنحت وكان كلاهما منمقًا ورمزيًا للغاية، وتغيرت الأنماط المصرية بشكل ملحوظ على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، في الكثير من الفن الذي نجا من هذه العصور يأتي من المقابر والآثار، والآن هناك تركيز على دراسة معتقدات الحياة بعد الموت عند المصريين القدماء والحفاظ على المعرفة من الماضي.وأشار إلى أن الفن المصري القديم اشتمل على لوحات ومنحوتات من الخشب الذي نادرًا ما يبقى على قيد الحياة والحجر والسيراميك ورسومات على ورق البردي والخزف والمجوهرات والعاج، وغيرها من الوسائل الفنية، ويعرض تمثيلًا واضحًا بشكل غير عادي للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المصرية القديمة.كما أوضح أن الفن المصري يشتهر برموز شخصية مميزة تستخدم للشخصيات الرئيسية في كل من النقش والرسم مع أرجل واقفة والرأس يظهر كما يظهر من الجانب ولكن الجذع ينظر إليه من الأمام، ويظهر في وقت مبكر تميز الفن المصرى القديم مثل لوحة نارمر من الأسرة الأولى، ولكن هناك كما هو الحال في مكان آخر لا تستخدم الرموز المعروفة لشخصيات صغيرة والتي تظهر وتشارك في بعض الأنشطة مثل الأسرى والموتى، والطرازات الأخرى تجعل تماثيل الذكور أغمق من الإناث، وتظهر تماثيل بورتريهات تقليدية جدًا منذ عصر الأسرة الثانية قبل عام 2780 قبل الميلاد وباستثناء فن فترة الهيمنة في عصر أخناتون وبعض الفترات الأخرى، الملامح المثالية للحكام مثل غيرها من المواثيق الفنية المصرية ولكن تغيرت قليلًا حتى بعد الغزو اليوناني.وفي السياق ذاته، أقيمت أمسية شعريه لشعراء النادي شارك فيها كلا من الشعراء محمود السنوسي، وجهاد التمساح، وحمدي عطيه، وصبحي عمر، ومحمد التمساح، وخالد الجمال، وضيف الله.كما أقام بيت ثقافة العمدة ورشة فنية تحت إشراف مسئولة النشاط، وطريقة عمل فازة من عجينة قشر البيض، وفي بيت ثقافة الزيتيات أقيمت ورشة فنيه وشرح طريقة تقليد الرخام للمدربة نجلاء فتحي إبراهيم.كما أقام بيت ثقافة فيصل التابع للفرع محاضرة بعنوان «أنواع الاعاقة» حاضرتها صافيناز فتحي السيد، التي تحدثت بأن الإعاقة تعرف على أنها خلل في إحدى وظائف الجسم أو فقدان كلي لهذه الوظيفة، نتيجة حادث معين، أو خلل أثناء الولادة، أو إصابة بمرض معين، وفي أحيان كثيرة لا تتوقّف هذه الإعاقة على إنعدام الأنشطة المتعلّقة بها، بل تؤثر على حياة المصاب بأكملها، ومن أنواع الإعاقة الحركية وهي فقدان جزئي أو كلي لقدرة الشخص على القيام بالمهارات الحركية كالمشي، والوقوف.وأضافت أن هناك الإعاقة الحسية، وتشمل الإعاقة السمعية والبصرية والنطقية، وأيضًا الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة النطقية، والإعاقة العقلية، والإعاقة الذهنية التعليمية، وهو شعور الشخص الداخلي بالعجز وعدم القدرة على فهم أو تحصيل مادة دراسية في المدرسة، وليس شرطًا أن تكون في جميع الأعمال أو الواجبات المدرسية ولكن في جانب منها.