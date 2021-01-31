بشرائط ستان.. رحلة «أمل» فى عمل ديكورات الورد (الصور)

تعلقت الفتاة العشرينية بالورد منذ طفولتها، وكانت تحب تنسيق ألوان الزهور في الزهرية في منزلها، وعمل ديكورات من أشرطة الستان على هيئة ورود، وتزين منزلها بالورد الصناعي والطبيعي، لتدخل البهجة والسرور على منزلها.أمل ابراهيم، تقطن في مدينة دمياط الجديدة، تخرجت من كلية إعلام جامعة القاهرة، تقول: «بحب شغل الهاند ميد وخصوصًا أي شغل يتعلق بالورد، عشان كدة حاولت أتعلم واحترف صناعة الورد بشرائط الستان، وبفضل من ربنا قدرت أوصل لمستوى راضية بيه، وقدرت الحمد لله أن أدمج بين الألوان والتطريز، ودة كان تميزي وسط ناس كتير اشتغلت في نفس المهنة».وأوضحت «أمل»، أن أسرتها كانت تجلب لها شرائط الستان الملونة، وتساعدها في تنمية موهبتها، متمنية أن تفتح محل ديكورات.