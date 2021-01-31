الأنبا إسحق يلتقي أقباط إيبارشية طما الأحد

يلتقي الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، الأحد، أقباط الإيبارشية خلال اجتماعه الأسبوعي الذي يستأنفه مطلع شهر فبراير بكاتدرائية القديس أبوفام الأوسيمي.كما يترأس نيافته عشية الاحتفال بتذكار القديسة مهراتي بحضور أعداد محدودة من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.