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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شاهد على حريق عقار الدائري: «النار مش عاوزه تهدى» (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 ص
حريق عقار الدائري
حريق عقار الدائري
احمد التمساح_ زينب صبحي
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قال محمد حمدي، أحد سكان منطقة المطبعة بفيصل في الجيزة، إن حريق عقار الدائري بدأ في السابعة مساء أمس السبت، وتم إخماده لكنه تجدد مرة ثانية، وأخلت قوات الحماية المدنية العقار من السكان لعدم حدوث خسائر بشرية.

وأضاف «حمدي» أن قوات الأمن وضعت حواجز أمنية لمنع الاقتراب من الحريق، ونظموا تحويلات مرورية أعلى الدائري تجنبًا لحدوث أي خسائر بشرية.

واشتعلت النيران مجددا في مصنع ومخزن أحذية بالدور الأول ببرج سكني متاخم للطريق الدائري، ومنعت أجهزة الأمن بالجيزة سكان البرج المشتعل بجوار دائري الهرم منذ الثالثة عصر أمس حتى الآن، من الصعود إلى الشقق الخاصة بهم خشية سقوطه في أي لحظة نتيجة تآكل خرسانات وجدران المبني التي سببها الحريق.

وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة طوقا أمنيا بكل الطرق المؤدية إلى برج الـ"HS" المكون من 13 طابقا، ومنعت اقتراب الأهالي والمواطنين منه، حيث طالب مدير الحماية المدنية بالابتعاد والالتزام بالكردون الأمني خشية سقوط البرج في أي لحظة.

وتبين أن سبب استمرار الحريق هو وجود مواد قابلة للاشتعال «كُلة» تستخدم في صناعة الأحذية كانت مخزنة على مساحة المبنى بالكامل.
وقال مصدر أمني في الحماية المدنية بالجيزة، إن مخزن الأحذية في منطقة المطبعة بدائرة قسم شرطة الهرم، الذي وقع به حريق منذ الساعة 3 عصر أمس حتى الآن «غير مرخص ولا توجد به وسائل حماية مدنية»، وهو ما صعب عملية دخول رجال الإطفاء إلى داخل المبنى.

وأضاف المصدر، أن المبنى لا توجد به هوايات أو فتحات إضافية تسمح للقوات بالدخول، مؤكدا أن القوات حاولت هدم جزء من المبنى في بداية الحريق؛ لتسهيل الدخول والإطفاء، إلا أنها وجدت أن المخزن تم إنشاءه بخرسانات حديدية «لا يمكن التعامل معها بسهولة».

وتابع المصدر، أن انفجارات متتالية أثناء عملية الإطفاء جعلت دخول القوات إلى المبني أمرا مستحيلا، مؤكدا أن قوات الأمن أخلت المبنى من السكان؛ خشية سقوطه في أي لحظة، مشيرا إلى أن وجود "كُلة" لصناعة الأحذية وجلود داخل المبنى كانت سببا في استمرار اشتعال الحريق لمدة طويلة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية نتيجة حريق مصنع ومخزن أحذية أسفل برج متاخم للطريق الدائري.

القادم من أعلي الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري ( القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، تحويله للنزول إلى محور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.

والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو إتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.

واستدعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار، وقد طالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي انهياره.

يذكر أن النيابة انتدبت فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف عن ملابسات نشوبه؛ كما طالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه لبيان عما إذا كانت هناك شبه جنائية حول اندلاعه من عدمه.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم مدعوما بـ5 سيارات إطفاء وكذا 3 خزانات مياه استراتيجية وسلم هيدوليكي وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وفي صباح اليوم تجدد الحريق مرة أخرى وامتد لطابقي يقعوا أعلى المخزن نتيجة وجود مواد تساعد علي الاشتعال، وجار السيطرة علي الحريق، بعدما قوات الحماية المدنية من إخلاء البرح السكني الذي يقع فيه المخزن من السكان حتي لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة.

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