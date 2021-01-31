مباحث المخدرات بالمنوفية تحبط محاولة غسيل ٨ ملايين جنيه لمسجل خطر

رصدت إدارة مكافحة المخدرات بقيادة المقدم محمد ماهر النحاس رئيس المباحث، عملية غسيل أموال لمسجل خطر مخدرات عن طريق قيامه بشراء ممتلكات عبارة عن مجموعة من العقارات والسيارات الخاصة، وكتابتها بأسماء زوجته وابنه.تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام «ع، ت،ع» دون عمل ومسجل شقي خطر مخدرات، بعملية غسيل أموال لحصيلة تجارته في المواد المخدرة، وأكدتها تحريات مباحث المخدرات التي أشرف عليها المقدم محمد النحاس رئيس مباحث المخدرات، وعلى الفور كلف مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وكشفت تحريات إدارة مباحث المخدرات، قيام المسجل خطر والمقيم قرية الأنجب التابعة لمركز شرطة أشمون، بعملية غسيل أموال لحصيلة تجارة المواد المخدرة، وبلغت 8 مليون جنيه بشراء عقارات وسيارات ملاكي باسم زوجتة «إ، ع، ر» وابنه «ت، ع، ع»، فيما تم ضبط المدعوين وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.