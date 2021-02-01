حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 1 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم متقلب تظهر فيه مسؤوليات جديدة أو طارئة تتعلّق بأحد أفراد العائلة، أو ربما تتلقى أخبارًا من الخارج.عاطفيًا: تجد نفسك منهمكًا في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز.صحيًا: تكون مشغولًا بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.