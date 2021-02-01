حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 1 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تعيش يومًا مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا، الأمر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى أطبّاء.عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك، تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.