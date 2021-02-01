حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 1 فبراير 2021
الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:00 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-
الحمل
مهنيًا: تحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.
عاطفيًا: تجنب توريط الشريك في مشاكل عائلية، بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع.
صحيًا: لا تكن متهاونًا في الاهتمام بصحتك، فهي بيضة القبان في حياتك.
الثور
مهنيًا: يوم مهم سريع وناشط، يقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد.
عاطفيًا: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه.
صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.
الجوزاء
مهنيًا: تنجح في تحقيق آمال كثيرة وتنجز عملًا مهمًا وقد تسعى لكسب قضية معيّنة، فادرس خطواتك جيدًا وكن جريئًا في خطابك وكلامك.
عاطفيًا: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات. أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.
صحيًا: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.
السرطان
مهنيًا: تعيش يوما مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا الأمر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى اطبّاء.
عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.
صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.
الأسد
مهنيًا: تركز على الشؤون المالية ويجعلك هذا اليوم واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم.
عاطفيًا: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات.
صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا قبل التوجه إلى العمل تساعد على تليين العضلات.
العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دورًا في مسار الأسبوع الأول من الشهر.
عاطفيًا: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.
صحيًا: تبدو بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.
الميزان
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يسلّط الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل أعمالك.
عاطفيًا: كن واقعيًا في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.
صحيًا: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.
العقرب
مهنيًا: يوم متقلب تظهر فيه مسؤوليات جديدة أو طارئة تتعلّق بأحد أفراد العائلة أو ربما تتلقى أخبارًا من الخارج.
عاطفيًا: تجد نفسك منهمكًا في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز.
صحيًا: تكون مشغولًا بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك.
القوس
مهنيًا: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.
عاطفيًا: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكية.
صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.
الجدي
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الميزان بل يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة أو للعتاب أو حتى اللوم.
عاطفيًا: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك إلى الحبيب قد يتفهم ذلك.
صحيًا: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.
الدلو
مهنيًا: مناخ جيد تحت تأثير المثلث الفلكي الهوائي فتستقبل اليوم الأول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس.
عاطفيًا: تتخلص من بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق علاقتك بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العلاقة الجديدة.
صحيًا: لا تترك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقادًا ان لا جدوى من ذلك.
الحوت
مهنيًا: تستعيد السيطرة على الأوضاع وقد تظهر فرص مناسبة للمصالحة وللتسوية ولتعزيز التحالفات.
عاطفيًا: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصًا الحارّ منها.
الحمل
مهنيًا: تحاول أن لا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين.
عاطفيًا: تجنب توريط الشريك في مشاكل عائلية، بل حاول تجنيبه ذلك قدر المستطاع.
صحيًا: لا تكن متهاونًا في الاهتمام بصحتك، فهي بيضة القبان في حياتك.
الثور
مهنيًا: يوم مهم سريع وناشط، يقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد.
عاطفيًا: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه.
صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.
الجوزاء
مهنيًا: تنجح في تحقيق آمال كثيرة وتنجز عملًا مهمًا وقد تسعى لكسب قضية معيّنة، فادرس خطواتك جيدًا وكن جريئًا في خطابك وكلامك.
عاطفيًا: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات. أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.
صحيًا: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.
السرطان
مهنيًا: تعيش يوما مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا الأمر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى اطبّاء.
عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.
صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.
الأسد
مهنيًا: تركز على الشؤون المالية ويجعلك هذا اليوم واقعيًا وموضوعيًا في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقًا للتواصل والتفاهم.
عاطفيًا: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات.
صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا قبل التوجه إلى العمل تساعد على تليين العضلات.
العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، أو عن شراكة تؤدي دورًا في مسار الأسبوع الأول من الشهر.
عاطفيًا: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.
صحيًا: تبدو بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.
الميزان
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يسلّط الضوء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل أعمالك.
عاطفيًا: كن واقعيًا في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.
صحيًا: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.
العقرب
مهنيًا: يوم متقلب تظهر فيه مسؤوليات جديدة أو طارئة تتعلّق بأحد أفراد العائلة أو ربما تتلقى أخبارًا من الخارج.
عاطفيًا: تجد نفسك منهمكًا في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز.
صحيًا: تكون مشغولًا بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك.
القوس
مهنيًا: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم.
عاطفيًا: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون غيرة أو تملّكية.
صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.
الجدي
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الميزان بل يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة أو للعتاب أو حتى اللوم.
عاطفيًا: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك إلى الحبيب قد يتفهم ذلك.
صحيًا: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.
الدلو
مهنيًا: مناخ جيد تحت تأثير المثلث الفلكي الهوائي فتستقبل اليوم الأول من الشهر بمعنويات مرتفعة وقدرات كبيرة وثقة بالنفس.
عاطفيًا: تتخلص من بعض العقبات التي تقف عائقا في طريق علاقتك بالحبيب وتحاول أن تتأقلم مع العلاقة الجديدة.
صحيًا: لا تترك الشكوك تبعدك عن ممارسة الرياضة اعتقادًا ان لا جدوى من ذلك.
الحوت
مهنيًا: تستعيد السيطرة على الأوضاع وقد تظهر فرص مناسبة للمصالحة وللتسوية ولتعزيز التحالفات.
عاطفيًا: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصًا الحارّ منها.