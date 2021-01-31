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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أصغر امرأة مأذون بالمنوفية: لم أتوقع اللقب وفزت بمنافسة 11 رجلًا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:10 م
امرأة مأذون بالمنوفية
امرأة مأذون بالمنوفية
ولاء القاضى
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قالت إيناس محمد صبحي المغربي، أصغر امرأة مأذون بالمنوفية، إنها استلمت المأذونية في قرية "الماي" بشبين الكوم عام 2016، وكانت قبلها قد دخلت في منافسة مع 11 رجلًا ونجحت في الحصول على اللقب.

وأوضحت "إيناس" أن كافة الشروط انطبقت عليها، من حصولها على ماجستير في القانون، فضلًا عن إجراء التحريات اللازمة، ولم تكن تتخيل في أي يوم أن تصل لهذا المنصب.

وأضافت أول وأصغر امرأة مأذون في مركز شبين الكوم عاصمة المحافظة، أن أعداد الزواج انخفضت بسبب انتشار فيروس كورونا بواقع 70%، مقارنة بالأعداد التي قبلها، ولكن بعد شعور المواطنين أن كورونا مستمر عادت الحياة لطبيعتها بعض الشيء، وبدأ المواطنون يقبلون من جديد على كتب الكتاب.

وأكدت أن عقود الطلاق أصعب بكثير من الزواج، وتحدث العديد من المشاكل، وأن آخر جلسة طلاق استمرت لأكثر من 5 خمس ساعات، وشهدت إغماء الزوجة وفقدانها الوعي، لعدم اتفاقها مع الزوج على تفاصيل الطلاق، مؤكدة أن عقود الطلاق بها مواقف صعبة وغريبة.

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