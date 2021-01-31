«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة دباغة وتشطيب جلود بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الدباغة وتشطيب الجلود بالمنوفية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، كيميائي، محاسب، مدير مخزن، أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة.كما تحتاج الشركة، عامل إنتاج، سائق، فني تشغيل معدة متحركة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2573145، سميحة كامل، أو التوجه لمقر الشركة في منطقة مبارك الصناعية، قويسنا، المنوفية.