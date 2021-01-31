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كيف تساعد طفلك على التخلص من قلق كورونا؟

الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 م
التخلص من قلق كورون
التخلص من قلق كورون
سارة ساويرس
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مع تداول أخبار انتشار فيروس كورونا يوميا، يتأثر الأطفال بأي شئ حولهم، وتختلف استجابة كل طفل عن غيره، فمنهم من يصبح أكثر تعلقًا أو آخر قلقًا أو انطواءً أو غضبًا، ولهذا نستعرض فى السطور التالية نصائح للآباء والأمهات لكيفية مساعدة أطفالهم على التخلص من "قلق" كورونا.

- احرص على أن تتجاوب مع ردود أفعال طفلك وقدِّم له الدعم المناسب.

- عليك الاستماع باهتمام إلى مخاوفه، وأحطه بمزيد من الحب، حيث تاج الطفل إلى الشعور بالحب والاهتمام من البالغين في الأوقات العصيبة.

- اشرح لطفلك ما يحدث الآن، بطريقة مبسطة وقدِّم معلومات واضحة عن كيفية الحد من خطر العدوى بعبارات يسهل على الأطفال فهمها وتتناسب مع أعمارهم.
- عليك تقديم معلومات بطريقة مطمئنة عما يُحتمل حدوثه (مثلًا عندما لا يشعر أحد أفراد الأسرة أو الطفل بصحة جيدة ويضطر للذهاب إلى المستشفى لبعض الوقت حتى يساعده الأطباء على الشعور بصحة أفضل).

- فى ظل أعباء الحياة، يجب عليك تخصيص مساحة من الوقت لطفلم للعب والراحة.

- يجب إبقاء الأطفال بالقرب من والديهم وأسرتهم، وإذا وجب عزل الأطفال عن ذويهم (مثلًا عند إدخالهم إلى المستشفى)، فاحرص على استمرار التواصل بينهم (عبر الهاتف مثلًا)، وطمئنهم دائمًا.
- لا تغفل الروتين اليومي والجداول الزمنية المعتادة، فعليك الحفاظ عليهل قدر الإمكان، من دراسة ووقت للعب وغيرها من الأنشطة.

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