«العقوري» يؤكد أهمية دعم أمريكا لحل أزمة ليبيا

تلقى يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، اليوم، اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث تباحث الطرفان آخر المستجدات السياسية في ليبيا والانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل.كما تقدم العقوري خلال الاتصال بالتهنئة للسفير نورلاند على تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن لمهامه وأعرب على حرص لجنة الخارجية على العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وذلك وفق بيان للبرلمان الليبي عبر موقعه الإلكتروني.وأعرب العقوري عن تقديره للعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته للاستقرار والحرية والديمقراطية ‏وعبر أيضا عن شكره للمساعدات الامريكية لليبيا في جميع المجالات.‏وجدد العقوري أهمية الدعم الأمريكي لاستقرار ليبيا مشددا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا وضرورة صون دماء جميع الليبيين.‏وأكد العقوري على أهمية تثبيت وقف اطلاق النار الدائم من خلال دعم حوار 5+5، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ‏كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في المجال التنموي وبناء المؤسسات السياسية الليبية.بدوره أعرب السفير الأمريكي على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها وبما يعود على جميع الليبيين بالسلام والازدهار.