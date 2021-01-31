«ابدأ حلمك» تختتم تصفياتها النهائية غدا

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن غدا آخر أيام اختبارات التصفية الثانية والأخيرة للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الرابعة من ورشة مسرح الشباب بمشروع «ابدأ حلمك» ومن المقرر إعلان القائمة النهائية بأسماء المقبولين في الورشة «التمثيل والإخراج» مساء الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١.يذكر أن الدفعة الرابعة من ورشة «ابدأ حلمك» تقدم لاختباراتها ١٥٦٠ في قسم «التمثيل» و٢٨ في الإخراج، وتقام الورشة على أيدي مجموعة من المتخصصين وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنانة عبير لطفي تمثيل، الفنان كريم عرفة أداء صوتي وغناء، ومصممة الرقصات والمخرجة كريمة بدير.