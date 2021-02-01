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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعرالريال السعودى اليوم الإثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:29 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنيين في معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 - 2 - 2021 في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من البنوك.

وننشر في «الدستور» سعرالريال السعودي اليوم الإثنين 1 - 2 - 2021؛ حيث استقر أمام الجنيه المصري، ويرجع ذلك لانخفاض التعاملات المالية خلال اليومين الأخيرين.

سعرالريال السعودي اليوم

ووصل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال بالنبوك المحلية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري 4.19 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.08 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في قناة السويس 4.16 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر ان الريال السعودي يعد هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويصدر عن البنك المركزي السعودي.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 31-1-2021


ومؤخرا.. تم تحسين أرقام الاقتصاد المصري رغم آثار انتشار فيروس كورورنا المستجد كوفيد19-، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، حيث ارتفع احتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.


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