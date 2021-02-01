سعرالريال السعودى اليوم الإثنين 1-2-2021

سعرالريال السعودي اليوم

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يبحث الكثير من المواطنيين في معرفةالإثنين 1 - 2 - 2021 في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من البنوك.وننشر في «الدستور» سعرالريال السعودي اليوم الإثنين 1 - 2 - 2021؛ حيث استقر أمام الجنيه المصري، ويرجع ذلك لانخفاض التعاملات المالية خلال اليومين الأخيرين.ووصل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال بالنبوك المحلية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري 4.19 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.08 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في قناة السويس 4.16 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.الجدير بالذكر ان الريال السعودي يعد هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويصدر عن البنك المركزي السعودي.ومؤخرا.. تم تحسين أرقام الاقتصاد المصري رغم آثار انتشار فيروس كورورنا المستجد كوفيد19-، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، حيث ارتفع احتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.