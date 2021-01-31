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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:37 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات قوافل المسارح المتنقلة، من حي الأسمرات 3.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة، الفنان احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، كما تابعت بدء نشاط المسارح المتنقلة في 5 محافظات أخرى هي الدقهلية "قرية ميت غراب مركز السنبلاوين"، أسوان "قرية البلانة مركز نصر النوبة"، جنوب سيناء "قرية الجبيل بوديان مدينة الطور"، أسيوط "مركز الفتح"، والبحيرة "قري مركز أبو المطامير".

قالت عبد الدايم، إن مسارات عمل وزارة الثقافة تضم استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة بين أبناء القرى والنجوع، وأضافت أن قوافل المسارح المتنقلة تطوف كل انحاء مصر لإعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن، مشيرة إلى أنها وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية وتُمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت المسرح المتنقل بملحقاته وخدماته وقدمت التحية للقائمين على إعداده الذين اتقنوا التدريب والعمل على تشغيله في زمن قياسي كما وجه أطفال وأهالي الأسمرات التحية لوزيرة الثقافة علي انطلاق المشروع القومي للعدالة الثقافية بالمسارح المتنقلة من حي الأسمرات ووجهوا الشكر لوزارة الثقافة على إتاحة الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، وأضاف أنه تم تزويد كل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة التابعة بمسرح متنقل يطوف إرجائه بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وأشاد بالمسارح المتنقلة والتي تم تنفيذها بأيدي وسواعد مصرية مائة في المائة.

تضمنت الاحتفالية عرضًا موسيقيًا متنوعًا قدمته فرقة الموسيقى العربية بالفيوم، بالإضافة إلى فقرات إبداعية في الشعر والأدب لعدد من المواهب الواعدة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات.

يذكر أن أول قافلة للمسارح المتنقلة بدأت من حي الأسمرات بالقاهرة وتشمل 5 محافظات أخرى هي الدقهلية "قرية ميت غراب مركز السنبلاوين"، أسوان "قرية البلانة مركز نصر النوبة"، جنوب سيناء "قرية الجبيل بوديان مدينة الطور"، أسيوط "قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق" والبحيرة "قري مركز أبو المطامير"، حيث يستقر كل مسرح من هذه المسارح بكل قرية من ثلاثة إلى أربعة أيام ينتقل بعدها إلى منطقة أو قرية أخرى داخل المحافظة.
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات
وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات

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