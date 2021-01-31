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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. إعادة محاكمة متهم بأحداث طلعت حرب

الأحد 31/يناير/2021 - 10:44 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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تنظر الدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التى وقعت فى يناير 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى تلك القضية، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

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