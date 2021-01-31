جامعة بني سويف: كلية الطب تحصل على «الجودة والاعتماد»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الأحد، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارها بحصول كلية الطب البشري على الجودة والاعتماد بعد أن استوفت المعايير القومية القياسية.وقال منصور إن تشجيع ودعم البحث العلمي مستمر وكذلك لكل من يساهم في الوصول إلى التميز، معتبرًا حصول كلية الطب على الاعتماد تحفيز ورفع للروح المعنوية حتى تصل كل كليات الجامعة إلى الجودة والاعتماد، وتنفيذًا لخطة الجامعة الاستراتيجية في الوصول بها إلى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا ودوليًا.ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره إلى عمداء الكلية السابقين باعتبارهم فريق عمل متكامل بذل مجهودًا متواصلًا لحصول الكلية على الجودة، كما وجه الشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والأمن الإداري وفريق الجودة بالكلية.