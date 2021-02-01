جدول مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

مواعيد قطارات الزقازيق إلى القاهرة اليوم





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تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين يوميًا على السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت و"جوجل" عنولذلك يعرض لكم "الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.وتسعى وزارة النقل وهيئة السكك الحديد في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك وسط الأزمة التي تمر بها البلاد والدول العربية والأوروبية بسبب عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تلتزم السكك الحديد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنشر الوعي لدى المواطن المصري من خلال احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين.وأعلنت هيئة السكك الحديد عن توفير 4 قطارات للراغبين في السفر والتنقل من محافظة المنصورة إلى محافظة القاهرة من خلال قطار رقم 948 الذي يبدأ في التحرك في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا ويصل القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ويبدأ قطار رقم 1914 بالتحرك في الساعة السادسة صباحًا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.ويبدأ قطار رقم 982 في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 12 صباحًا ويصل إلى أسوان الساعة الثانية والنص ظهرًا، ويبدأ قطار رقم 935 في تحرك بداية من الأقصر الساعة 1 مساءً ويصل إلى محافظة المنيا الساعة السادسة والنصف صباحًا، ويبدأ القطار في التحرك من محافظة المنيا الساعة السابعة صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.يبدأ قطار رقم 944 في التحرك أولًا من محافظة الزقازيق في تمام الساعة السادسة صباحًا ويصل القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، ويتحرك قطار رقم 964 من الزقازيق في تمام الساعة 6:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8 صباحًا، وينطلق قطار رقم 186 من الزقازيق في تمام الساعة 11 صباحًا ويصل القاهرة في تمام 1 ظهرًا.