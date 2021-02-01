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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:30 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين يوميًا على السوشيال ميديا ومحركات الإنترنت و"جوجل" عن جدول مواعيد القطارات اليوم ولذلك يعرض لكم "الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وتسعى وزارة النقل وهيئة السكك الحديد في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك وسط الأزمة التي تمر بها البلاد والدول العربية والأوروبية بسبب عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تلتزم السكك الحديد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنشر الوعي لدى المواطن المصري من خلال احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين.

جدول مواعيد القطارات اليوم 

وأعلنت هيئة السكك الحديد عن توفير 4 قطارات للراغبين في السفر والتنقل من محافظة المنصورة إلى محافظة القاهرة من خلال قطار رقم 948 الذي يبدأ في التحرك في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا ويصل القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ويبدأ قطار رقم 1914 بالتحرك في الساعة السادسة صباحًا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم  

ويبدأ قطار رقم 982 في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 12 صباحًا ويصل إلى أسوان الساعة الثانية والنص ظهرًا، ويبدأ قطار رقم 935 في تحرك بداية من الأقصر الساعة 1 مساءً ويصل إلى محافظة المنيا الساعة السادسة والنصف صباحًا، ويبدأ القطار في التحرك من محافظة المنيا الساعة السابعة صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد قطارات الزقازيق إلى القاهرة اليوم 

يبدأ قطار رقم 944 في التحرك أولًا من محافظة الزقازيق في تمام الساعة السادسة صباحًا ويصل القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، ويتحرك قطار رقم 964 من الزقازيق في تمام الساعة 6:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8 صباحًا، وينطلق قطار رقم 186 من الزقازيق في تمام الساعة 11 صباحًا ويصل القاهرة في تمام 1 ظهرًا.

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