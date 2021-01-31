تطوير مبنى إدارة شرطة النجدة بالأقصر (صور)

افتتح اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبني إدارة شرطة النجدة، بحضور اللواء أشرف منير، اللواء أشرف الأمير، والمقدم وليد محمود مدير إدارة النجدة، وبحضور الشركة المنفذة لأعمال التجديد والتطوير.يأتي ذلك استمرارًا في تحديث المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمات ذات جودة ترتقي بالمواطن المصري وما يليق به.