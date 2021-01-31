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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسترازينيكا تزيد كمية اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي بـ30%

الأحد 31/يناير/2021 - 10:46 م
أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين
وكالات
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أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن شركة استرازينيكا ستزيد بنسبة ثلاثين في المئة كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي، ما يساوي تسعة ملايين جرعة إضافية بحيث يبلغ المجموع أربعين مليون جرعة.

وكتبت فون دير لايين على تويتر أن الشركة التي تتعرض منذ أيام عدة لانتقادات أوروبية حادة بسبب تأخر كبير في الإنتاج، "ستبدأ عملية التسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلا" و"ستوسع أيضا قدرتها الإنتاجية في أوروبا".

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