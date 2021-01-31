المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع رؤساء شركات الأدوية حول استراتيجية كورونا

أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين محادثات استراتيجية مع سبعة رؤساء تنفيذيين من شركات أدوية وقعت عقودا لتوريد لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19-) إلى الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، حيث يواجه التكتل ضغوطا هائلة بشأن استراتيجيته للتلقيح ضد الفيروس.وقالت فون دير لاين في بيان مكتوب أرسل بعد المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو: "لقد أبرز الوباء أن قدرات التصنيع تشكل عاملا مقيدا، ومن الضروري مواجهة هذه التحديات".وركز الاجتماع على الاستعداد للوباء والسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتصنيع، وفقا للبيان الصحفي.وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ هيئة جديدة للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية في الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ للمساعدة في توقع التهديدات والتوصل إلى استجابات، مع إطلاق خطة تجريبية بالفعل.وشددت فون دير لاين على أن "الصناعة ستكون شريكا مهما" في تحسين الاستعداد طويل المدى ولكن أيضًا فى تحديات كوفيد19- الأكثر إلحاحًا.وكان من بين الحاضرين، شركة استرازينيكا البريطانية السويدية التي دخلت حاليا في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب تأخيرات كبيرة في التسليم للدفعات الأولى من 300 مليون جرعة طلبها التكتل.وتحدثت فون دير لاين بنبرة تصالحية قائلة، "لقد كان اجتماعا بناء للغاية، مع العديد من الاقتراحات العملية".