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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: مصادرة السيارات غير المُقننة أول مارس

الأحد 31/يناير/2021 - 10:46 م
السيارات
السيارات
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أكدت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة في السودان، أنه سيتم مصادرة السيارات غير المقننة بعد الأول من مارس القادم، باعتبارها مهربة.

وقال مقرر اللجنة الفريق الركن عبد الهادي عبد الله عثمان، إن السيارات التي دخلت السودان في الفترة بين عامي 2015 و2020، وصل عددها إلى 300 ألف سيارة، تكفي حاجة البلاد لمدة 60 عامًا، لافتًا إلى أن استيراد السيارات وفق ضوابط وزارة التجارة وهيئة شرطة الجمارك، يبلغ حوالي 5 آلاف سيارة في العام.

وأضاف أن اللجنة كانت قررت منح أصحاب السيارات غير المقننة فرصة أخيرة بدأت من أول يناير الجاري، وحتى أول مارس، من أجل تقنين أوضاعها، وبعد هذا التاريخ ستنطلق حملات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة من بحوزتهم سلاح أو سيارات غير مقننة.

وأوضح أن تلك السيارات غير المقننة دخلت إلى السودان من دولة ليبيا، لافتا إلى أن تلك الظاهرة بدأت في عام 2015، بدخول سيارات المغتربين المستخدمة بدولة ليبيا إثر الاضطرابات وعدم الاستقرار، مما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها.

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