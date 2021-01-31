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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الجامعة العربية تبحث دعم الفئات الضعيفة في الأزمات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:50 م
هيفاء أبو غزالة
هيفاء أبو غزالة
وكالات
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بحثت الجامعة العربية، خلال اجتماع اليوم الأحد للجنة الاجتماعية للدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، دعم الفئات الضعيفة في الأزمات والأوبئة.

وصرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن الاجتماع بحث وضع خطط وبرامج استباقية لأي أزمات وأوبئة سواء فيما يتعلق بجائحة كوفيد أو ما قد يطرأ بعد ذلك، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي محورًا اجتماعيًا لأعماله.

وأشارت أبوغزالة الى أن اللجنة اقترحت عددًا من التوصيات بشأن المرأة، خاصة ما يتعلق بتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن.

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