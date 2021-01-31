غدًا.. ملتقى الفنان الصغير بـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي إطار برنامج دعم الموهوبين، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس، الملتقى الأول للفنان الصغير، في الأول من فبراير ولمدة عشرة أيام على قناة المركز على اليوتيوب من الحادية ظهرا.تقدر الجوائز المقدمة للأطفال الفائزين في ملتقى الفنان الصغير الأول للفنانين التشكيلين الصغار والطلائع بـ12 ألف جنيه للمراكز الخمسة الأوائل في المستوى الأول حتى سن 13 عاما والمستوى الثاني من 14 وحتى 18 عاما، إضافة للميداليات الذهبية والفضية، ويفوز أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر بجوائز عينية وكتب المركز وشهادات تقدير.جدير بالذكر أن عدد الطفال المشاركين فى الملتقى مائة طفل، تم استقبال لوحاتهم منذ شهور وتم عمل مائة فيديو مكون كل فيديو من عشر لوحات من الأطفال المشاركين على الأكثر، وبتعليق فنى من أحد الفنانين التشكيليين العاملين فى مجال الطفل مثل الفنانين التشكيليين محمد بغدادى وأحمد عبد النعيم ومريم فريد وآيات حسنى ومها إبراهيم وإيمان حامد ومحمد مجدى، ويشرف على عمل الفيديوهات الاخصائية مروة طلبة، وتم عرض الفيديوهات على قناة المركز القومى لثقافة الطفل، ويقدر حساب المشاهدات بـ20 درجة إضافة لتقييم اللجنة الفنية الذى يقدر بـ80 درجة لتكون الدرجة النهائية من 100 درجة، وسوف يتم عمل كتالوج بأحسن مائة لوحة من المائة فيديو، كما سيتم عمل معرض مفتوح للأطفال الفائزين سيتم افتتاحه فى حفل توزيع الجوائز خلال شهر فبراير.وتجاوز عدد مشاهدات الفيديوهات للفنانين الصغار حتى الآن 20 ألف مشاهدة من المائة فيديو، والمتوقع أن يصل عدد المشاهدات لـ100 ألف مشاهدة في ختام الملتقى الأول للفنان الصغير.