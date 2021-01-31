غا.. انطلاق الخريطة البرامجية الجديدة للفضائية المصرية

تشهد القناة الفضائية المصرية غدا الإثنين أول فبراير العمل بالخريطة البرامجية الجديدة وبها العديد من البرامج الجديدة التي أقرتها نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بعد عرض سعيد أبو جميل رئيس الفضائية بشكلها الجديد.وتضم القائمة البرنامج الرياضي الملعب ويعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء وبرنامج الطبخ بالهنا والبرنامج الديني نور في قلبي مع باقة من علماء الأزهر والأوقاف وبرنامج المنوعات شارع الفن وبرنامج الغناء السميعة والموسيقار حلمي بكر وبرنامج الأطفال أروع القصص مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وبرنامج السياحة أرض الجمال وبرنامج التنمية والمشروعات تحيا مصر.كما تشمل الخطة الجديدة لقناة الفضائية المصرية التي وافقت عليها نائلة فاروق رئيس التليفزيون البرنامج الاجتماعي فنجان قهوة وبرنامج السياحة أرض السلام وبرنامج المنوعات علي راي المثل وبرنامج سطور حكايتي والبرامج الثقافية السامر ودنيا الثقافة مع إعادة اطلاق برنامج التوك شو مباشر من مصر ليصبح يوميا طوال أيام الأسبوع وكذلك تطوير برنامج سيدتي وإعادة إطلاقة من جديد.ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الاستعانة بالديكورات الجديدة في ستوديو ١ وستوديو ٣.