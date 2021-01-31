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تقارير ومتابعات

استمارة الدبلومات الفنية 2021.. اللينك وتفاصيل التسجيل

الأحد 31/يناير/2021 - 11:18 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على جوجل عن استمارة الدبلومات الفنية 2021، وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن خلال الأيام الماضية، أن الوزارة مستعدة لكافة الامتحانات التى تختص بالتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١، وانها على تمام الاستعداد بكافة الإجراءات، ومنها التدقيق فى بيانات طلاب الدبلومات الفنية، بالتزامن مع استكمال ملفات الطلاب إلكترونيا، ووفرت الوزارة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية ٢٠٢١، عبر رابط إلكتروني، تمهيدا لدخول امتحانات الدبلومات، لكن بعد حصول الطلاب على الكود الذي يختص بهم من المدارس التابعة لهم.

استمارة الدبلومات الفنية 2021

تقدم «الدستور» كافة الخطوات التي تمكن طلاب الدبلومات الفنية من ملء الاستمارة لعام ٢٠٢١، ولمن يرغب من الطلاب أو اولياء الامور بتسجيل الاستمارة عليه اتباع الخطوات التالية:

- أولا يجب على طلاب الدبلومات الفنية حصولهم على البريد الإلكتروني المدرسي المختص بكل طالب أو طالبة، من خلال الرابط الإلكتروني التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضا الحصول على الكود المدرسي الذي يختص بكل طالب أو طالبة.

- يقومون الطلاب الراغبين في تسجيل الاستمارة أو الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي بالدخول على الرابط الإلكتروني، وهو https:moe-register.emis.gov.eg.

- وبعد الدخول يجب على طلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتوفر لديهم بريد إلكتروني، عليهم بالضغط على زر إنشاء حساب بريد إلكتروني.

- أما الطلاب الذين يرغبون في تسجل الاستمارة يجب عليهم الضغط على زر تسجيل الدخول.

- يقومون الطلاب بإدخال البريد الإلكتروني والكود المختص بكل طالب أو طالبة.

- يواصل الطلاب تسجيل الاستمارة، باستكمال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة، ومنها اسم المحافظة ومهنة ولى الأمر ورقم هاتف الطالب أو الطالبة، والرقم القومي المختص بكل طالب، وفي حالة وجود أى اخطاء في البيانات، يجب على طلاب التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة.

- ثم يقوم الطالب بالضغط على حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات، ثم يقومون الطلاب بطباعة الاستمارة.




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