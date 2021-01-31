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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤيدون لنافالني يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على اعتقاله

الأحد 31/يناير/2021 - 11:01 م
نافالني
نافالني
وكالات
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تظاهر مؤيدون لزعيم المعارضة الروسي الكسي نافالني في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد احتجاجا على اعتقاله.

وأوضحت الشرطة أنه كانت هناك مظاهرة صغيرة وأخرى كبيرة لكنها لم تحدد عدد المشاركين.

وتنكر أحد المتظاهرين في صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقف وراء القضبان في إشارة إلى المطالبة بتقديم بوتين للمحاكمة أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

وحمل متظاهرون لافتات مكتوبا عليها عبارات تنادي بالحرية لنافالني، وتوجهت المظاهرة الكبيرة إلى السفارة الروسية في برلين.

ويقضي نافالني منذ عودته من ألمانيا إلى روسيا قبل أسبوعين عقوبة حبس لمدة 30 يوما لمخالفته شروط المراقبة لحكم قضائي صدر بحقه في وقت سابق أثناء إقامته في ألمانيا.

كان نافالني قضى نحو خمسة شهور للتعافي من محاولة لتسميمه بمادة نوفيتشوك.

ويتهم جهاز تنفيذ الأحكام الروسي نافالني بمخالفة قواعد إخلاء السبيل المشروط أثناء تلك الفترة التي قضاها في ألمانيا، وستبت محكمة في جلسة محدد لها بعد غد الثلاثاء فيما إذا كان حكم السجن مع إيقاف التنفيذ الصادر سابقا بحق نافالني سيتحول إلى سجن حقيقي.

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