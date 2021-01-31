حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات موسعة خلال الأيام الماضية لتنظيف وتطوير عدد من مناطق المحافظة على رأسها الدقي والهرم والطالبية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد -محافظ الجيزة، وتحت إشراف شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بهدف رفع كفاءه النظافة وتطوير المنطقة.وشملت الحملات الدفع بعدد من عربات التنظيف والتجريد بشوارع الطالبية وتم وضع عدد من صناديق القمامة بجانب انتشار عمال النظافة.كما تم تنظيف وتجريد شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي وتنظيف الشوارع وتسويه الأرض، والدفع ببعض الأشجار والنباتات لعمل حدائق بمختلف مناطق الهرم.