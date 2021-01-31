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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:57 م
حملات تنظيف
حملات تنظيف
آية سالم
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شنت محافظة الجيزة حملات موسعة خلال الأيام الماضية لتنظيف وتطوير عدد من مناطق المحافظة على رأسها الدقي والهرم والطالبية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد -محافظ الجيزة، وتحت إشراف شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بهدف رفع كفاءه النظافة وتطوير المنطقة.

وشملت الحملات الدفع بعدد من عربات التنظيف والتجريد بشوارع الطالبية وتم وضع عدد من صناديق القمامة بجانب انتشار عمال النظافة.

كما تم تنظيف وتجريد شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي وتنظيف الشوارع وتسويه الأرض، والدفع ببعض الأشجار والنباتات لعمل حدائق بمختلف مناطق الهرم.
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة
حملات تنظيف وتطوير بأحياء محافظة الجيزة

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