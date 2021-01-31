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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 سنوات لمستخلص جمركي هتك عرض سيدة بالإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:07 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم بمعاقبة مستخلص جمركي بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا بعد اتهامه بهتك عرض ربة منزل بعد قيامه بخطفها واحتجازها.

ترجع أحداث القضية رقم 2636 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد ببلاغ من المجني عليها بيقام شخص بخطفها بالتحايل وهتك عرضها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز بأنه حال بحث المجني عليها م.ع.أ، 20 سنة ربة منزل، من محافظة الغربية، عن فرصة عمل بمحافظة الإسكندرية، تقابلت مع المتهم ص.م.ص، 28 سنة، مستخلص جمركي، وأوهمها بتوفير فرصة عمل لها بأحد العقارات ثم استدراجها الي مسكنه وخلع عنها غطاءي الرأس وكتم فمها وحسر عنها ملابسها عنوة وهتك عرضها واحتجزها بمسكنه ثم عاد مرة أخري بمواقعتها في اليوم التالي.

تبين من التقرير الطبي المبدئي للمجني عليها إصابتها بكدمة شديدة متورمة بفروة الرأس والوجة وكدمات متعددة في الرقبة والصدر والبطن والظهر، وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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