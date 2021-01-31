زكريا الخطيب مستشار لوزارة الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، مساء اليوم، قرارًا بترقية الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، مستشارا لوزارة الاوقاف.كما تم تكليف الشيخ محمد حامد، وكيل المديرية بتسيير الأعمال خلفًا للخطيب، لحين اختيار وكيلا للوزارة.وعمل الخطيب وكيلا لوزارة الإسماعيلية ومنها لوكيل وزارة الشرقية، حتى تم اختياره مستشارًا للوزارة.