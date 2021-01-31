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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«صحة قنا» ترصد إنجازات الطوارئ خلال أزمة كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:04 م
الدكتور راجي تواضروس،
الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا
قنا: إسلام البكري
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أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بقيادة الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والحالات الحرجة قدمت ملحمة خدمية خلال 2020 في ظل أزمة كورونا، حيث كان لها الإشراف والمتابعة طوال العام علي أقسام الرعاية الحرجة بالمستشفيات التي شملت كلا من الرعاية المركزة، العناية القلبية، عناية الأطفال المركزة والمتوسطة، إضافة إلى قسم الحروق والحضانات وحوادث الطرق.

وذكر راجي أن إدارة الطوارئ نجحت في التنسيق والتعامل مع 3863 حالة طوارئ بالمستشفيات ونقلها الي أماكن تقديم الخدمة الطبية المناسبة لها، كل منها علي حسب حالته الصحية.

أوضح الدكتور أيمن السيد أن إدارة الطوارئ نجحت في زيادة عدد الحضانات بمستشفيات المحافظة ليصل الي 122 حضانة موزعة علي مستشفيات المحافظة، حيث قدمت الخدمة لأكثر من 4000 طفل خلال عام 2020، كذلك التنسيق والنقل لما يقارب 400 حالة عناية مركزة، عناية قلبية، عناية أطفال وذلك لأقسام العنايات داخل مستشفيات المحافظة وخارجها من المحافظات المجاورة.

وتم خلال العام الإشراف على إنشاء قسم العناية المركزة بمستشفى حميات نجع حمادي، حميات فرشوط المقرر دخولهم الخدمة خلال عام 2021 بقوة 31 سريرا.

وكان لإدارة الطوارئ دور مهم في الإشراف علي تشغيل شبكة الغازات وتانك الأكسجين بمستشفيات حميات قنا، صدر قنا، حميات نجع حمادي والتي ساهمت كثيرا في التعامل مع الكثير من الحالات المرضية أثناء أزمة كورونا.

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