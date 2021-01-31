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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بوح الجدران.. رواية جديدة لمحمد سمير ندا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:52 م
بوح الجدران
بوح الجدران
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار إبييدي رواية "بوح الجدران" للروائي محمد سمير ندا.

الرواية كما قال ندا تحكي قصة مناضل اضطهد في عصر السادات فأجبر على الرحيل إلى السعودية وأسس جريدة عكاظ ومجلة اقرأ وسافر للعراق ليعمل بإذاعة صوت سوريا.

ويضيف ندا في تصريح لـ"الدستور": "تطرح الفصول المتعاقبة سؤالًا مفصليًا: هل ثمة علاقة تجمع بين الشاب والأسرة الغائبة، وصاحب الدار؟ هل كان توجه الشاب لاستئجار هذه الشقة بالذات محض مصادفة، أم أنه قصدها عمدًا مدفوعًا بسرٍ يخفيه؟".

ويواصل: "تتشابك الاكتشافات التي يلملمها الشاب من الأظرف والرسائل والمقتنيات مع اندلاع المظاهرات، فيبحر فوق الأسطر بين القاهرة وبغداد وطرابلس، وتتشابه ملامح الغائبين عن الجدران مع المقيم بينها، ليقف الشاب في نهاية الأحداث أمام مفترق طرق، بين قرارين، وهويتين، وحياتين مختلفتين في انتظار قراره الأخير".

ويتابع: "تناقش الرواية تأثر الهوية المصرية بمواسم الهجرة الجماعية في سبعينيات القرن الماضي، وتشتت المثقفين ومطاردتهم، في إطار حكي يتسع حتى يشمل حكايات القهر في شتى أوطان العرب".

يذكر أن محمد سمير ندا صدرت له من قبل رواية "مملكة مليكة" وتعد بوح الجدران هي روايته الثانية.

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