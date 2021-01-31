تهالك شارع الوحدة بإمبابة يعطل الحياة.. والأهالي يطالبون بإصلاحه

طالب عدد من أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة بإعادة رصف شارع الوحدة والذي أصبح متهالكا، الأمر الذي استغاث منه السكان لتسببه في تكدس مروري يومي وتكرار الحوادث وطالبوا بتدخل المسئولين والجهات المعنية.وقال يحيي محمود أحد سكان الشارع، إنهم يعانون كثيرا بسبب تهالك الشارع وعدم صلاحيته لسير المارة والسيارات وهو ما يؤدي لصعوبة الحركة، لافتا إلى أن سقوط الأمطار تزامنا مع فصل الشتاء يزيد الأمر صعوبة على السكان.وأكد طارق ممدوح أحد سكان المنطقة أنه ضروري رصف شارع الوحدة لتسهيل حركة المارة والسيارات خاصة أنه أصبح البديل لشارع القومية والذي أغلق بسبب أعمال مترو الأنفاق.ومن جانبه قال حسين عبدالله إن الأهالي تقدموا بكثير من الطلبات للمسئولين والجهات المعنية لرصف الطريق لكن دون جدوى، على الرغم من رصف كافة الشوارع المجاورة، مشيرا إلى أن هناك تدهورا في البنية التحتية بسبب غرق الشوارع الصرف الصحي ومياه الأمطار.