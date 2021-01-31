«الكف المبتور».. رواية جديدة لـ أحمد العدل عن دار «دريم بن»

صدر حديثًا عن دار دريم بن رواية "الكف المبتور" للروائي أحمد العدل.الرواية تطرح أسئلة منها هل كانت ثورة البشموريين ثورة طائفية؟، لماذا طرد أهل بشمور الولاة والمحتسبين ورفع راية العصيان؟، تدور أحداث الرواية في عصر الخليفة المأمون وثورة الأقباط الأخيرة، من خلال رحلة "بخاتي" الذي انقلبت حياته رأس على عقب بعد مكيدة مدبرة، لتبدأ رحلته من الحوف الشرقي صوب أرض البشمور الموحلة، ليكشف لنا فترة من أكثر فترات المظلمة في تاريخ مصر ومن أكثرها استبداد.وقال العدل لـ"الدستور": "قضيت فترة طويلة في التحضير لذلك العمل حتى يظهر بصورة تليق بالقارئ، وعلى عكس الرواية الأولى انتهجت في الكف المبتور المدرسة الرمزية، وهناك إسقاطات كبيرة داخل العمل وأحداث أكثر والكثير من المعلومات بين تلك السطور".يذكر أن الكف المبتور هي ثاني أعمال أحمد العدل بعد روايته الأولى "الموت بنكهة الريحان".