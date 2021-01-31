خلاف على أولوية عبور الأغنام ينتهي بتقديم «الكفن» بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، الأحد، بإشراف اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ورئاسة اللواء صبري عزب، مدير البحث الجنائي في إنهاء خصومة ثأرية بين أولاد عمومة من عائلة العوايضة بقرية أبو جندير، التابعة لمركز إطسا على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها أحد أفراد بيت بدوي بعد تقديم بيت القاتل الكفن إلى أبناء عمومته المجني عليه، وذلك في سبيل القضاء على الثأر ونبذ العنف والخلافات فيما بينهما.تمكنت جهود مباحث مركز شركة إطسا، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الفيوم وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات من عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد العائلتين وقام «محمد أحمد علي عبدالله السيسي»، 45 سنة، عامل، شقيق القاتل، بتقديم كفنه إلى أبناء وأشقاء القتيل أشرف عبد الحميد سلامة بدوي واتفق الطرفان فيما بينهما على نبذ العنف والخلاف، وعلى أن يكونا إخوة متحابين، وعفا الله عما سلف.ترجع تفاصيل الواقعة إلى 2018 حينما وقعت مشاجرة بين الطرفين، بسبب أولوية عبور أغنام ومواشي في طريق القرية، تعدى خلالها أحد الأشخاص من بيت السيسي على آخر من بيت بدوي، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، والمحرر عنها المحضر رقم المحضر رقم 4252 جنح مركز إطسا لسنة 2018، وذلك بحضور ضباط إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وأشخاص من أفراد العائلتين وأهالى القرية، وانصرف الجميع عقب الانتهاء من مراسم جلسة الصلح.عُقدت الجلسة بحضور عدد من القيادات الأمنية برئاسة العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة إطسا وتأمين الرائد أحمد الهاين رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب أحمد خلف، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الدين والمئات من أهالي القرية، ووجه طرفا الخصومة الشكر للأجهزة الأمنية، خاصة العميد أسامه أبو الليل مأمور المركز وعمدة القرية لسعيهم الصلح بين أبناء العائلة، وإصرارهم على نبذ الخلاف بين الطرفين، وانصرف الجميع في حب ومحبة وسلام وفي تراض.