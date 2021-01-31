رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلاف على أولوية عبور الأغنام ينتهي بتقديم «الكفن» بالفيوم

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 م
بتقديم «الكفن
بتقديم «الكفن
الفيوم - زينب علاء
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، الأحد، بإشراف اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ورئاسة اللواء صبري عزب، مدير البحث الجنائي في إنهاء خصومة ثأرية بين أولاد عمومة من عائلة العوايضة بقرية أبو جندير، التابعة لمركز إطسا على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها أحد أفراد بيت بدوي بعد تقديم بيت القاتل الكفن إلى أبناء عمومته المجني عليه، وذلك في سبيل القضاء على الثأر ونبذ العنف والخلافات فيما بينهما.

تمكنت جهود مباحث مركز شركة إطسا، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الفيوم وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات من عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد العائلتين وقام «محمد أحمد علي عبدالله السيسي»، 45 سنة، عامل، شقيق القاتل، بتقديم كفنه إلى أبناء وأشقاء القتيل أشرف عبد الحميد سلامة بدوي واتفق الطرفان فيما بينهما على نبذ العنف والخلاف، وعلى أن يكونا إخوة متحابين، وعفا الله عما سلف.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى 2018 حينما وقعت مشاجرة بين الطرفين، بسبب أولوية عبور أغنام ومواشي في طريق القرية، تعدى خلالها أحد الأشخاص من بيت السيسي على آخر من بيت بدوي، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، والمحرر عنها المحضر رقم المحضر رقم 4252 جنح مركز إطسا لسنة 2018، وذلك بحضور ضباط إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وأشخاص من أفراد العائلتين وأهالى القرية، وانصرف الجميع عقب الانتهاء من مراسم جلسة الصلح.

عُقدت الجلسة بحضور عدد من القيادات الأمنية برئاسة العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة إطسا وتأمين الرائد أحمد الهاين رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب أحمد خلف، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الدين والمئات من أهالي القرية، ووجه طرفا الخصومة الشكر للأجهزة الأمنية، خاصة العميد أسامه أبو الليل مأمور المركز وعمدة القرية لسعيهم الصلح بين أبناء العائلة، وإصرارهم على نبذ الخلاف بين الطرفين، وانصرف الجميع في حب ومحبة وسلام وفي تراض.

موضوعات متعلقة

ليبيا تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يثبت وقف إطلاق النار

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي حول الفضيلة والرذيلة

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

غدًا.. ملتقى الفنان الصغير بـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

«والده أحرق الكتب الأدبية ليمنعه عنها».. أزمة منعت خيري شلبي عن القراءة

وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات

بوح الجدران.. رواية جديدة لمحمد سمير ندا