الانتهاء من صرف مقررات تموين يناير بنسبة 100% في شمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يناير الجاري بنسبة 100% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية والبدء من يوم الاثنين في صرف مقررات تموين شهر فبراير على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء لـ"الدستور" إنه يتم شهريا صرف سلع تموينية بقيمة 13 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع، وخاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم صرف سلع بديلة للخبز شهريا بواقع نصف مليون جنيه للمستفيدين من البطاقات التموينية.