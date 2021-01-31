رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب بحريني: قطر غير جادة في حلحلة الملفات العالقة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:27 م
محمد السيسي البوعينين
محمد السيسي البوعينين
نيفين أشرف
طباعة
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين، أن البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية العُلا التي تم توقيعها خلال القمة الخليجية الـ41 بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد.

جاء ذلك على هامش اجتماعه صباح اليوم الأحد، بوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأشار السيسي البوعينين، إلى أن اللقاء المتميز والذي جمع لجنة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية جاء لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والعالمية، حيث أكد الوزير عدم التزام الجانب القطري، وفي مقدمتها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولًا للتكامل الخليجي المنشود.

وأوضح أن الاجتماع ناقش خطورة البرنامج النووي الإيراني في ظل عودة المفاوضات الدولية بشأن هذا الملف، مؤكدًا أنه من الضروري أن تكون دول الخليج طرفًا في أي اتفاق دولي قادم، في ظل وجود تدخل إيراني سافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية، وتطوير للصواريخ البالستية، ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، وهي أمور لا تقل خطورة عن البرنامج النووي الإيراني".

ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب البحرين، إلى أن الاجتماع أكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين؛ وهي علاقة تقوم على ثوابت تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من ١٢٠ عامًا، منوهًا بترحيب مملكة البحرين بتنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، وتطلعها لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة مؤسس فرقة «ذا أنيمالز» البريطاني هيلتون فالنتاين

وفاة مؤسس مهرجان «إتونان فوياجور» الأدبي الفرنسي الكاتب ميشال لوبريس

خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي حول الفضيلة والرذيلة

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

غدًا.. ملتقى الفنان الصغير بـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

«والده أحرق الكتب الأدبية ليمنعه عنها».. أزمة منعت خيري شلبي عن القراءة

وزيرة الثقافة تطلق أولى «قوافل المسارح المتنقلة» من حي الأسمرات

بوح الجدران.. رواية جديدة لمحمد سمير ندا