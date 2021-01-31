نائب بحريني: قطر غير جادة في حلحلة الملفات العالقة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين، أن البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية العُلا التي تم توقيعها خلال القمة الخليجية الـ41 بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد.جاء ذلك على هامش اجتماعه صباح اليوم الأحد، بوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وأشار السيسي البوعينين، إلى أن اللقاء المتميز والذي جمع لجنة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية جاء لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والعالمية، حيث أكد الوزير عدم التزام الجانب القطري، وفي مقدمتها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولًا للتكامل الخليجي المنشود.وأوضح أن الاجتماع ناقش خطورة البرنامج النووي الإيراني في ظل عودة المفاوضات الدولية بشأن هذا الملف، مؤكدًا أنه من الضروري أن تكون دول الخليج طرفًا في أي اتفاق دولي قادم، في ظل وجود تدخل إيراني سافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية، وتطوير للصواريخ البالستية، ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، وهي أمور لا تقل خطورة عن البرنامج النووي الإيراني".ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب البحرين، إلى أن الاجتماع أكد متانة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين؛ وهي علاقة تقوم على ثوابت تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من ١٢٠ عامًا، منوهًا بترحيب مملكة البحرين بتنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، وتطلعها لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.