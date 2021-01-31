الأنبا نيقولا: الأدوية وحدها لا تكفي لمواجهة كورونا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه خلال مواجهة وباء كورونا لا يكفي أن نتناول الأدوية فقط بل علينا أيضًا أن نُصلي لله طالبين منه الشفاء، مع طلب أن يُرسل القديسين الأطباء القديسَيْن كيروس ويوانس (يوحنا) الأطباء عادمي الفضة لتكون يدهم فوق يد الأطباء الذين يُعالجونا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كثيرا من المصلين المرضى رؤوا هؤلاء القديسين الأطباء عادمي الفضة حاضرون وقت علاجهم في وجود الطبيب، وكان يتم شفاؤهم من أمراض كان ميئوس شفاؤهم منها.