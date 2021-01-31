قافلة عسكرية للتحالف الدولي تتجه نحو دير الزور

دخلت قافلة عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد داعش اليوم الأحد، مؤلفة من 30 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية شملت مدافع ومدرعات ومواد لوجستية، واتجهت نحو قاعدة التحالف في حقل الغاز كونيكو في ريف دير الزور.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، أن هذه القافلة تعد السابعة التي تدخل الأراضي السورية، للتحالف الدولي والقوات الأمريكية خلال هذا العام.كان المرصد السوري رصد، في 20 يناير الجاري دخول قافلة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف ما يزيد علي 40 شاحنة غالبيتها مغلقة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت القافلة إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرق سورية.كما وثق المرصد، أمس، دخول قافلة تابعة لـ”التحالف الدولي” نحو الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت نحو قواعد التحالف في رميلان وتل بيدر وقواعد أخرى بريف الحسكة، يذكر أن هذه القافلة هي الخامسة من نوعها منذ مطلع العام الجاري.