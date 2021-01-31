دفاع المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه يكشف أسباب حكم البراءة

قال أشرف نبيل، محامى المصرى المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه بالكويت، إن موكله أحمد عنبر، بريء، وتم الزج به فى القضية، الأمر الذى أسفر عن صدور أمر قبض دولى ونشرة حمراء بمعرفة الإنتربول، وأصبح مطلوبًا فى أى دولة من دول العالم تنفيذا للحكم الصادر ضده غيابيا بالمؤبد عن جرائم الاستيلاء على المال العام.وأضاف نبيل في أول تعليق عقب صدور حكم البراءة بحق موكلة أمس الأحد، أن قرار المحكمة بالبراءة يكون بمثابة قولا فصلا فى براءة ساحة أحمد عنبر من هذا الاتهام، وعلى جهات البحث والتحقيق بدولة الكويت الشقيق بذل مزيد من الجهد للوصول للفاعل الحقيقى فى الجريمة.وتابع المحامى نبيل أن موكله كان متهما بالتزوير فى المحررات الرسمية وغسيل الأموال بما يعادل ١٠٠ مليون جنيه مصرى، إلى جانب الاستيلاء على المال العام، إلا أن القضية قد شابها العديد من الأخطاء القانونية سواء فى التكييف للتهم أو الإسناد لشخص مرتكبها، فضلا عن ما شاب أمر القبض الدولى من عوار قانونى.